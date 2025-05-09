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Песков назвал актом героизма приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы

Песков: приезд Вучича и Фицо на День Победы в Москву является актом героизма
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Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

Визит президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на Парад Победы в Москву является актом героизма, на который пошли политики, несмотря на оголтелое давление. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В наше время, особенно если говорить о Вучиче и о Фице, это просто акт героизма, фактически, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти Дню Победы, несмотря на неприкрытое, оголтелое давление», — заявил он.

Песков отметил, что многие мировые лидеры приехали на празднование в Россию, несмотря на давление. Пресс-секретарь главы государства добавил, что намерения политиков, которые приехали в Москву, чтобы почтить память предков, заслуживают самой высокой оценки.

До этого газета The Washington Post писала, что присутствие мировых лидеров на параде Победы стало «провалом» для Запада и победой для российского руководства.

В честь 80-летия Победы в российскую столицу прибыли лидеры ряда государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также Милорад Додик — президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и другие политики.

Ранее Путин назвал ветеранов войны ориентиром для России.

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