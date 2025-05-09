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В Испании назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы

El Pais: парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

Прошедший в Москве парад Победы продемонстрировал миру, что президент Российской Федерации Владимир Путин не одинок. Об этом говорится в статье испанской газеты El Pais.

Автор публикации обратил внимание, что на трибуне на Красной площади к российскому лидеру присоединились почти три десятка лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина».

Газета также отметила, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич прибыли в Москву на торжества, несмотря на недовольство Европейского союза и Украины.

Кроме того, парад стал «демонстрацией силы», в нем приняли участие войска из ряда дружественных для России стран, продолжил автор.

Помимо указанных лиц в честь юбилея Победы в российскую столицу прибыли президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и другие политики.

Ранее Путин произнес тост за поколение победителей.

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