Как прошел парад Победы в Москве

На Красной площади прошел парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

В Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду.

Более 11 тыс. военнослужащих приняли участие в параде Победы, среди них 1,5 тыс. участников СВО. По Красной площади прошли военные из Китая, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Мьянмы и ряда бывших союзных республик.

Впервые на параде Победы показали боевые разведывательные машины БРМ-1К, 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва», а также беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala ,«Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань», которые Россия применяет в военной операции на Украине. По площади прошли колонны с ракетными комплексами «Ярс» и «Искандер», реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и тяжелыми огнеметными системами ТОС—2 «Тосочка».

Завершился парад пролетом авиации. В небе на Красной площадью пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

Яркие кадры с парада Победы — в фотогалерее «Газеты.Ru».