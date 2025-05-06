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Две европейские страны закрыли свое воздушное пространство для самолета Вучича

«ВН»: Литва и Латвия закрыли небо для самолета Вучича, который собирается в РФ
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Darko Vojinovic/AP

Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который намерен 9 мая посетить российскую столицу. Об этом пишет газета «Вечерне новости» («ВН»).

В материале отмечается, что в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского лидера в Москву. При этом сроки, в которые будет действовать запрет, остаются неизвестными.

6 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать главы 29 зарубежных государств. В том числе свое участие в мероприятии подтвердили Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ожидается, что сербский лидер также проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В свою очередь, председатель словацкого правительства сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за предстоящего визита в Москву. По словам Фицо, его поездка в российскую столицу — это демонстрация несогласия с текущей политикой Европейского союза (ЕС).

Ранее в Польше раскритиковали европейских лидеров, решивших посетить РФ на 9 мая.

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