Прибалтийские страны запретили пролет самолета премьера Словакии в Россию

Латвия, Литва и Эстония отказались открывать свое воздушное пространство для пролета самолета главы правительства Словакии Роберта Фицо в Россию. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

В материале говорится, что 7 мая внешнеполитическое ведомство Латвии подтвердило запрет на пролет спецборта с Фицо. В МИД Латвии объяснили такое решение тем, что «участие в пропагандистском мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза». В Риге подчеркнули, что латвийский народ «пострадал в результате военной агрессии двух тоталитарных режимов — коммунизма и нацизма».

По сведениям, полученным изданием из дипломатических источников, решение о запрете пролета самолета Фицо приняли также в Вильнюсе и Таллине. Варшава дала разрешение на пролет, при этом подчеркнув, что критически относится к участию премьер-министра Словакии в военном параде в Москве.

Вечером 6 мая сообщалось, что Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича. Белградская газета «Вечерне новости» писала, что в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета» сербского президента в Москву.

Ранее Россия прокомментировала запрет Литвы и Латвии на пролет самолета Вучича в Москву.