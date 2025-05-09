РПК провела съезд для рассмотрения решения о самороспуске

Рабочая партия Курдистана провела съезд, на котором должно было обсуждаться возможное решение о самороспуске организации. Об этом сообщил телеканал NTV.

РПК сообщила, что съезд был созван 5–7 мая и на нем были приняты решения. Эти решения будут оглашены «в ближайшее время».

«Мы ожидаем, что этот исторический шаг превратится в историческую возможность», — прокомментировала решения съезда пресс-секретарь партии Айшегюль Доган.

До этого турецкое правительственное издание Türkiye писало, что Рабочая партия Курдистана скоро объявит о самороспуске.

Рабочая партия Курдистана была создана в 1978 году и с тех пор боролась за национальные права курдов в Турции и создание курдской национально-территориальной автономии в составе Турции.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдулла Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

1 марта исполком РПК заявил о согласии на прекращение огня.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган пригрозил РПК возобновить операции.