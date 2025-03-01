Курды согласились на прекращение огня

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила, что принимает во внимание призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана и согласна пойти на прекращение огня. Об этом сообщил турецкий телеканал A haber.

«Мы объявляем о прекращении огня, вступающем в силу с сегодняшнего дня», — заявили в РПК.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции призвали Рабочую партию Курдистана сложить оружие.