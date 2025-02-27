Глава турецких курдов Оджалан призвал РПК сложить оружие

Отбывающий пожизненное заключение лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв [о разоружении]», — заявил Оджалан.

Лидер РПК призвал провести съезд и принять на нем решения об интеграции с государством и обществом. Оджалан отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

Также Оджалан указал, что все группы, которые связаны с РПК, должны сложить оружие, а сама партия должна быть распущена.

Глава РПК также напомнил, что организация была создана, когда «демократические политические каналы были закрыты», именно в тот период партия и получила большую поддержку. В настоящее время «нет иного пути, кроме демократии и демократического диалога», заключил Оджалан.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана в случае, если они не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о том, что в случае необходимости прибегнет к плану «Б». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган пригрозил «снести головы» террористическим группировкам в Сирии.