Эрдоган готов возобновить операции против «Рабочей партии Курдистана»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), если партия «прибегнет к хитростям» или замедлит процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если понадобится, мы будем вести наши нынешние операции, пока не уничтожим последнего террориста и не оставим камня на камне. Интересы страны и нации превыше любых счетов», — сказал Эрдоган.

1 марта Рабочая партия Курдистана заявила, что принимает во внимание призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана и согласна пойти на прекращение огня.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер и основатель РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкие курды поставили условия соблюдения соглашения о прекращении огня.