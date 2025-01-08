«Красная линия». Турция и Сирия планируют крупную военную операцию против курдов

Hurriyet: армии Турции и Сирии могут провести военную операцию против РПК

Сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), если они не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что в случае необходимости прибегнет к плану «Б».

По курдам нанесут удар

Члены Рабочей партии Курдистана должны немедленно сложить оружие и покинуть территорию Сирии. Если этого не случится, и они продолжат настаивать на смене сирийской администрации, против них проведут полномасштабную военную операцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сирийское правительство не хочет, чтобы РПК находилась на его территории. Присутствие РПК в Сирии — красная линия как для Турции, так и для нового сирийского правительства», — объяснили журналисты турецкой газеты Hurriyet.

Они уточнили, что представители РПК не добились поддержки ни от России, ни от США или Европы. После этого они пытались договориться с новыми властями Сирии, чтобы войти отдельным корпусом в государственную армию или «разделить сирийскую нефть 50/50».

«Сирийское правительство отвергло эти предложения. Оно не оставило им другого выбора, кроме как сложить оружие», — добавили авторы статьи.

По их словам, Турция «терпеливо искала» выход из положения без проведения военных операций, однако это терпение не может быть безграничным.

Предупреждение Западу

Издание напомнило о словах президента Турции, который пообещал «однажды ночью прийти внезапно». Журналисты объяснили, что он адресовал заявление западным странам, пытающимся защитить представителей РПК в Сирии. Речь идет об Иране, Франции и Германии, властям которых «было бы полезно хорошо проанализировать каждую фразу Эрдогана».

По версии Hurriyet, Запад должен принять во внимание четыре основных идеи Эрдогана.



Первая заключается в том, что Турция не допустит раздела Сирии.



Вторая — боевые действия должны завершиться.



Третья — власти так или иначе добьются своей цели («Турция без террора»).



Четвертый тезис — Турция надеется, что ситуация в Сирии нормализуется мирным путем. В противном случае готова задействовать армию.

Если Запад поддержит РПК и будет настаивать на смене власти в Сирии, Турции придется начать военную операцию, добавили авторы статьи.

«Вся эта борьба велась не для того, чтобы РПК продолжали существовать. В настоящее время Анкара реализует план «А», но план «Б» также находится на столе», — резюмировали журналисты.

Реакция в мире

Турция играет важную роль в нормализации обстановки в Сирии, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Он лестно отозвался о турецком лидере.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган — мой друг и человек, которого я уважаю. Думаю, он тоже меня уважает», — отметил республиканец.

Трамп напомнил, что во время своего первого президентского срока вывел большую часть американских войск из Сирии. Сейчас там остаются еще около двух тысяч военных, однако об их будущем избранный президент США предпочел не говорить.

«Это часть военной стратегии. Но я могу сказать вам, что это ситуация связана с Турцией», — добавил Трамп.

Еще в ноябре 2022-го Турция объявила о начале наземной операции на севере Сирии. Поводом стал теракт в центре Стамбула 13 ноября, в причастности к которому обвинили РПК. Россия тогда сочла решение турецких властей преждевременным.

«Как известно, единственный на сегодняшний день эффективный способ урегулирования кризиса в САР, астанинский формат, запущен именно благодаря усилиям России, Турции и Ирана», — заявлял глава четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

Он объяснил, что Россия с пониманием относится к «чувствительным» для Турции вопросам защиты своих южных границ, однако следует соблюдать принципы территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии.

В декабре 2024 года Эрдоган заявил о намерении присоединить к Турции пять сирийских городов, включая Алеппо и Дамаск. В то же время глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что власти республики учитывают интересы России и Ирана в Сирии.