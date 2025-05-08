Путин поздравил нового папу Римского с избранием

Президент России Владимир Путин поздравил папу Римского Льва XIV (в миру — Роберта Прево) с избранием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и взаимодействие, которые были налажены между Москвой и Ватиканом, будут и в дальнейшем развиваться на основе христианских ценностей.

Также президент России пожелал Льву XIV успехов в выполнении возложенной на него миссии, здоровья и благополучия.

До этого папа Римский Лев XIV впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее в Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского.