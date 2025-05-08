Новый папа Римский впервые выступил перед верующими

Избранный 8 мая папа Римский Лев XIV (в миру — Роберт Прево) впервые выступил перед верующими в Ватикане и произнес свою первую речь. Трансляцию вела итальянская газета Corriere della Sera.

«Мы ученики Христа, Христос идет впереди нас. Миру нужен Его свет. Человечеству Он нужен как мост, к которому может прийти Бог и Его любовь. Помогите нам строить мосты, с помощью диалога, чтобы воцарился мир. Спасибо папе Франциску», — сказал Лев XIV.

Прево стал 267-м папой в результате голосования кардиналов на Конклаве. Он является первым американцем, возглавившим Святой Престол. Его уже поздравил президент США Дональд Трамп, который отметил, что с нетерпением ждет встречи с понтификом.

Предшественника Льва XIV Франциска (Хорхе Марио Бергольо) не стало 21 апреля 2025 года в результате продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск при жизни назвал угрозу для будущих поколений.