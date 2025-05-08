Новым папой Римским стал американский кардинал

В Ватикане избрали нового папу Римского, им стал Роберт Прево

Кардиналы в Ватикане избрали нового главу Римско-католической церкви, им стал американец Роберт Прево. Он стал 267-м папой и принял имя Лев XIV. Трансляцию ведет Vatican News.

Его имя с балкона собора святого Петра назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. Священнослужитель произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam («У нас есть папа»). Лев XIV стал первым в истории папой Римским из США.

Римский понтифик является одновременно главой Святого престола и главой города-государства Ватикан.

До этого стало известно, что из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Конклав кардиналов избрал папу на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.

7 мая в Ватикане открылся Конклав — 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле для избрания нового папы Римского.

До этого в Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля 2025 года после продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским.