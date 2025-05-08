Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новым папой Римским стал американский кардинал

В Ватикане избрали нового папу Римского, им стал Роберт Прево
close
Yara Nardi/Global Look Press

Кардиналы в Ватикане избрали нового главу Римско-католической церкви, им стал американец Роберт Прево. Он стал 267-м папой и принял имя Лев XIV. Трансляцию ведет Vatican News.

Его имя с балкона собора святого Петра назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. Священнослужитель произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam («У нас есть папа»). Лев XIV стал первым в истории папой Римским из США.

Римский понтифик является одновременно главой Святого престола и главой города-государства Ватикан.

До этого стало известно, что из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Конклав кардиналов избрал папу на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.

7 мая в Ватикане открылся Конклав — 133 кардинала собрались в Сикстинской капелле для избрания нового папы Римского.

До этого в Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску.

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля 2025 года после продолжительной болезни. Понтифику было 88 лет. В 2013 году он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем.

Ранее епископ оценил возможность избрания россиянина папой Римским.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами