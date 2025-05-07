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В Ватикане не смогли с первого раза избрать нового папу Римского

AP: кардиналам не удалось избрать нового папу Римского
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Hannah Mckay/Reuters

Кардиналы, собравшиеся 7 мая на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, не смогли договориться и избрать нового папу Римского. Об этом пишет The Associated Press (AP).

В материале отмечается, что в 21:00 по местному времени (22:00 мск) из установленного на Сикстинской капелле дымохода пошел черный дым. Это значит, что кардиналы не смогли решить, кого назначить новым папой Римским.

По информации журналистов, встреча длилась около четырех часов.

«Так как ни один из кардиналов не набрал необходимого большинства в две трети голосов — 89 голосов, — кардиналы отправятся на ночь в резиденции в Ватикане, где они будут находиться под охраной. Они вернутся в Сикстинскую капеллу утром в четверг (8 мая. — «Газета.Ru»)», — говорится в статье.

Утром 7 мая в соборе Святого Петра в Ватикане состоялась торжественная месса, предшествующая началу выборов нового папы Римского. После ее завершения кардиналы отправились в Сикстинскую капеллу, где принесли присягу. В частности, они поклялись «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов понтифика».

Примерно в 17:30 мск в Ватикане начался конклав, участники которого должны избрать нового папу Римского. Всего на собрание пригласили 133 кардинала, каждый из которых имеет право голоса.

Ранее в Ватикане аннулировали два символа власти папы Римского Франциска, которого не стало 21 апреля.

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