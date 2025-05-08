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Трамп поздравил нового папу Римского с избранием

Трамп поздравил американца Прево с избранием на пост папы Римского
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп поздравил американца Роберта Прево с избранием на пост папы Римского. Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в Truth Social.

«Для меня большая честь осознавать, что он является первым американским папой Римским. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с папой Львом XIV», — писал Трамп.

8 мая кардиналы в Ватикане избрали нового главу Римско-католической церкви, им стал американец Роберт Прево. Он стал 267-м папой и принял имя Лев XIV. Его имя с балкона собора святого Петра назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. Священнослужитель произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam («У нас есть папа»).

Римский понтифик является одновременно главой Святого престола и главой города-государства Ватикан.

До этого стало известно, что из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым. Конклав кардиналов избрал папу на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.

Ранее Трамп заявил, что не знает, откуда взялось его изображение в образе папы Римского.

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