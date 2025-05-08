Президент Израиля поблагодарил Путина за усилия в интересах заложников, удерживаемых в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил президента России Владимира Путина и российское руководство за целенаправленные усилия в интересах заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках своего видеообращения к гостям и организаторам приема по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в городе Герцлия к северу от Тель-Авива, Герцог также призвал к немедленному освобождению заложников.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новое израильское наступление в секторе Газа будет интенсивной военной операцией, направленной на разгром радикального палестинского движения ХАМАС.

В апреле лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

Ранее Израиль одобрил план по оккупации сектора Газа.