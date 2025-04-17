ХАМАС заявил о готовности начать переговоры об обмене заложниками и прекращении конфликта

Палестинское движение ХАМАС готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, заявил лидер движения в Газе Халиль аль-Хайя. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что движение готово начать переговоры немедленно. Договоренности должны подразумевать освобождение израильских и палестинских заложников, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение конфликта и полный вывод войск израильской стороны из Газы.

Накануне член политбюро ХАМАС Хусам Бадран заявил, что движение отказывается рассматривать идею переселения из Газы, предложенную Соединенными Штатами и Израилем.

Также телеканал Al Arabiya сообщил о том, что палестинское движение ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников.

13 апреля член политбюро движения ХАМАС Басем Наим заявил, что соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение огня.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.