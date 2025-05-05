Израиль одобрил план по оккупации сектора Газа

Израильский кабмин одобрил планы по расширению операции в секторе Газа, они подразумевают в том числе возможность оккупации региона. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники.

«Кабинет министров одобрил план… Он включает в себя оккупацию сектора Газа», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявлял, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля.

По его словам, израильская сторона «препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на ее стороне».

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».