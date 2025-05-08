Россия и Китай потребовали от Японии ускорить уничтожение химоружия на территории КНР

Россия и Китай обратились к Японии с требованием выполнить обязательства по уничтожению химического оружия, оставшегося на территории КНР со времен Второй мировой войны. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.

«Стороны призывают Японию добросовестно и в кратчайшие сроки завершить ликвидацию химического оружия на китайской земле», — говорится в документе.

В совместно заявлении Россия и Китай также заявили, что не все страны ядерной «пятерки» (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция) следуют принципам отказа от мышления времен холодной войны.

Кроме того, Россия и Китай выразили обеспокоенность военно-биологическими программами США и их союзников, призвав немедленно прекратить эту деятельность.

Глава КНР Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.