Путин заявил, что договорился отметить годовщину окончания Второй мировой с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Путина, вместе с китайским лидером они почтут память павших в борьбе с захватчиками воинов.

«В сентябре в Пекине мы совместно отметим ещё один знаменательный юбилей — 80-летие окончания Второй мировой войны — и почтим память советских и китайских воинов, вместе сражавшихся против японского милитаризма», — заявил российский лидер.

Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года после капитуляции Японии, которая последовала за сбросом США атомных бомб на города Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа, а также военной операции СССР в Маньчжоу-го, во время которой было нанесено поражение японской Квантуньской армии.

До этого Си Цзиньпин заявил, что народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне.

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

Ранее в армии США стали готовиться к войне с Китаем.