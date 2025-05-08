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Россия и Китай раскритиковали ядерную «пятерку» за сохранение менталитета холодной войны

РФ и КНР: не вся ядерная пятерка отказалась от менталитета холодной войны
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Global Look Press

Россия и Китай заявили, что не все страны ядерной «пятерки» (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция) следуют принципам отказа от мышления времен холодной войны. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам переговоров лидеров двух государств.

В документе говорится, что ядерные державы должны отказаться от конфронтации и «игр с нулевой суммой», разрешая разногласия через равноправный диалог. По мнению сторон, необходимо укреплять доверие и избегать действий, создающих стратегические риски. Также РФ и Китай считают, что риск ядерного конфликта вырос на фоне обострения отношений между странами, включая угрозы прямого военного столкновения.

«С сожалением констатируем, что некоторые члены ядерной «пятерки» на практике игнорируют эти принципы. Накопленные противоречия создают критическую угрозу глобальной стабильности», — подчеркнули стороны.

В заявлении также говорится, что Россия и Китай выразили обеспокоенность военно-биологическими программами США и их союзников, призвав немедленно прекратить эту деятельность.

Ранее в США заявили о производстве новой ядерной бомбы.

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