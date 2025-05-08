Россия и Китай потребовали прекратить военно-биологическую деятельность США

Россия и Китай выразили обеспокоенность военно-биологическими программами США и их союзников, призвав немедленно прекратить эту деятельность. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля по итогам переговоров лидеров двух стран.

«Стороны считают неприемлемой военно-биологическую активность США как на их территории, так и за ее пределами. Подобные действия угрожают безопасности других государств и регионов», — говорится в документе.

В заявлении также сказано, что Россия и Китай осудили использование коммерческих спутников в военных конфликтах.

Глава КНР Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

В ходе встречи, продлившейся 3,5 часа, президент России договорился вместе с Си Цзиньпином отметить 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Пекине и почтить память павших в борьбе с японским милитаризмом.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин пошлины США.