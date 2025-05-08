Президент Узбекистана Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 9 Мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом пишет РИА Новости.

3 мая Мирзиёев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве.

8 мая в Москву прилетели президенты Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время число лидеров стран, которых ожидали в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел коронавирусом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. О том, кто из лидеров уже прибыл в Москву, — в материале «Газеты.Ru».

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.