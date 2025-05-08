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Стало известно о прибытии лидера Казахстана в Москву

Токаев прибыл в Москву для участия в параде Победы 9 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, 8 мая в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В настоящее время число лидеров стран, которых ожидали в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел коронавирусом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. О том, кто из лидеров уже прибыл в Москву, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, как в странах бывшего СССР отмечают день Победы.

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80 лет Победы
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