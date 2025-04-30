Для одних праздник, а для других — горе. Как в странах бывшего СССР отмечают день Победы

В 2025 году отмечается 80-летие победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне. Парад Победы в Москве посетят лидеры почти 30 стран, среди которых главы государств бывшего СССР. Однако не во всех странах постсоветского пространства этот день считается праздничным. Многие республики отказались от общепринятой символики, а то и вовсе от самого праздника. Как ко дню Победы относятся в бывших советских республиках — в материале «Газеты.Ru».

В этом году празднуется 80-летие победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне. В этом году на торжество в честь 9 Мая в российскую столицу приедут главы 29 государств, в том числе многие главы стран бывшего Советского Союза. В частности, парад посетят лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

После распада СССР прошло более 30 лет, и его бывшие республики заметно расходятся во взглядах на День Победы, который ранее считался символом единства на постсоветском пространстве. В некоторых странах этот день остается праздничным, а вот в других он перестал быть таковым.

Национальный характер

В целом для всех государств постсоветского пространства характерен отказ от празднования общего Дня Победы, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Этот отказ от общности в праздновании происходит либо в форме некой национальной приватизации Дня Победы, либо же в целом как отказ от празднования победы в Великой Отечественной войне. Понятно, что на Украине сейчас День Победы вообще не отмечают 9 мая, там предпочитают переходить на европейский манер и праздновать день памяти и скорби 8 мая. Кроме того, Киев полностью отказался от всей символики, которая связана с этим праздником», — уточнил политолог.

Он отметил, что некоторый отказ от общепринятой символики Дня Победы наблюдается даже в союзной Белоруссии:

«Например, в Минске всего в нескольких местах можно встретить изображения георгиевской ленты. В основном используется лента в цветах национального флага, так называемая яблочная красно-зеленая. При этом поздравления с праздником, всевозможные фестивали и демонстрации проходят в соответствии с традициями».

close Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске, посвященной Дню Победы, 9 мая 2019 года Виктор Толочко/РИА «Новости»

Безпалько добавил, что в некоторых странах бывшего СССР очень сильно отличается и трактовка участия в Великой Отечественной войне:

«Если посмотреть на учебники и то, как там освещается Великая Отечественная война и победа в ней, то мы увидим, что для большинства республик бывшего Советского Союза характерна трактовка этой войны как чужой, в рамках которой население этих республик использовалось в качестве солдат на этой чужой войне, которая для них имела абсолютно чуждые интересы, цели и задачи. Эти процессы будут только нарастать, к сожалению».

Несмотря на разность символики, День Победы в Белоруссии считается государственным праздником и выходным днем. В стране проводятся многочисленные акции памяти и шествия, в том числе «Бессмертный полк».

Главный праздник или европейский стиль

Отношение ко Дню Победы очень сильно меняется в зависимости от политики, которую проводят нынешние власти в странах бывшего СССР, считает депутат Госдумы, директор Института стран СНГ, политолог Константин Затулин.

«Зачастую наблюдаются кричащие расхождения, так в России и Белоруссии абсолютно точно этот праздник является главным и население проявляет уважительное отношение к истории праздника, к памяти предков.

С другой стороны, есть такие страны как Украина, Молдавия и страны Прибалтики, где официально насаждается ревизия истории»,

— сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что все страны, которые проводят русофобскую политику, начинают отождествлять все, связанное с победой в Великой Отечественной войне исключительно с Российской Федерацией, а значит, считают этот праздник враждебным.

«И в Молдавии, и на Украине, отказываются считать 9 мая Днем Победы. Говорят, в лучшем случае, о Второй мировой войне или даже проводят европеизированные альтернативы, например, день Европы, день памяти и скорби», — заключил Затулин.

От празднования Дня Победы власти Украины отказались еще в 2015 году. Вместо этого празднуется День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Все траурные мероприятия проходят по европейскому образцу 8 мая. На Украине находятся под запретом все символы, связанные с праздничной датой 9 мая.

В Молдавии с 2017 года 9 мая отмечается День Европы. Несмотря на антироссийскую позицию официальных властей, в стране продолжают проходить акции, в том числе «Бессмертный полк». При этом запрещена любая демонстрация традиционной символики, например, георгиевской ленты.

С позицией Кишинева не согласны в Гагаузии, где Народное собрание приняло закон, разрешающий местным жителям «беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы».

Пресс-секретарь Секретариата ОДКБ, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что те страны, которые являются союзниками России по ряду интеграционных объединений, прежде всего по СНГ и ОДКБ, придерживаются традиции в праздновании Дня Победы.

«Конечно, определенные изменения в праздновании Дня Победы есть у каждой страны. Наиболее последовательно в этом вопросе выступает Белоруссия. В целом, республика очень сильно пострадала от фашистов. По официальным данным, в стране каждый третий погиб в годы ВОВ. Поэтому белорусы чувствуют особое отношение к этому празднику», — сказала Харитонова «Газете.Ru».

На Украине этот праздник полностью изменил свою значение, добавила эксперт. Она пояснила, что руководство Украины говорит о вкладе исключительно своего народа.

«Владимир Зеленский заходил в своих высказываниях так далеко, что утверждал, что якобы Украина спасла Европу от нацизма и фашизма. Якобы украинский фронт, который освобождал Европу, состоял исключительно из украинцев, что, конечно, является фальсификацией. Путем Украины идет сейчас и Молдавия. Это стало проявляться особенно ярко с момента, когда власть в республике полностью перешла прозападным силам, то есть примерно в 2021 году», — заявила Харитонова.

С приходом к власти в Молдавии Майи Санду фальсификация истории Великой Отечественной войны набрала новые темпы. Сейчас в стране 9 мая отмечается День Европы, и делается все, чтобы «полностью вымарать из памяти народа эту войну», пояснила Харитонова.

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«Постоянно происходит осквернение памятников советским воинам-освободителям и переписывается история. Совсем недавно как раз был скандал с учебником истории для старших классов на русском языке, где война преподнесена в очень странном свете. Там было написано, что национальная армия Молдавии потерпела поражение под Сталинградом. А фигура Йона Антонеску (Ион Антонеску — румынский государственный и военный деятель. В 1940—1944 годах занимал должность кондукэтора (аналог фюрера или дуче) Румынии. Румыния участвовала во Второй мировой войне с 22 июня 1941 года по 12 мая 1945-го на стороне Германии) преподносится как неоднозначная. То есть происходит отделение его от нацистских пособников. Учебник в итоге изъяли, но осадок остался, и эти действия, я уверена, будут повторяться», — сказала политолог.

Она добавила, что и в этом году в Молдавии идет спор между оппозицией и провластными силами, которые не могут поделить между собой центральную площадь в Кишиневе, где должны будут проходить мероприятия, посвященные Победе:

«Официальные власти эту площадь фактически оккупируют, будут проводить там какие-то мероприятия, связанные с днем Европы, там какая-то европейская деревня открыта, а соответственно «Бессмертный полк» и другие традиционные для 9 мая мероприятия будут проходить на окраине. И не факт вообще, что их не будут разгонять и как раньше не будут срывать георгиевские ленточки, штрафовать ветеранов за их ношение и прочее».

Попытки переписать историю

Для жителей республик Средней Азии и Кавказа остается настоящим праздником для старшего поколения, то есть бывших советских людей, отметил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

«В большинстве своем республики Средней Азии и страны Кавказа входят с нами в интеграционные объединения, а значит на официальном уровне поддерживают проведение традиционных мероприятий на 9 мая. Это касается Азербайджана, нынешней Грузии, Армении. Там отдают должное празднику Победы и официальные лица участвуют в праздничных мероприятиях в Москве», — добавил политолог.

При этом он отметил, что везде на постсоветском пространстве можно заметить попытки переписать историю участия в Великой Отечественной войне:

«Это, на самом деле, характерно не только для других стран, но это в определенном смысле было и в России, особенно в девяностые годы. Тогда выходили книги, где попытались реабилитировать повешенного по приговору советского суда атамана Краснова, бывшего Донского атамана, который перешел на службу к Гитлеру. Так же и в странах постсоветского пространства наблюдаются определенные попытки реабилитировать коллаборационистов, тех, кто входил в национальные батальоны СС. Их представляют не как нацистов, а как борцов за национальные интересы и независимость».

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День Победы в Грузии, Армении и Азербайджане — официальный государственный праздник. В странах проходят праздничные шествия, демонстрации и акция «Бессмертный полк».

Среди всех стран Средней Азии наиболее трепетное отношение к дню Победы выказывают в Киргизии, Туркменистане и Таджикистане. В этих трех странах празднования практически не отличаются от российского варианта. Проводятся шествия, памятные встречи, парады, возложения цветов к Вечному огню и акция «Бессмертный полк».

close Ветеран ВОВ возлагает цветы к Вечному огню в Тбилиси Леван Авлабрели/РИА Новости

День Победы в Казахстане также считается государственным праздником и выходным днем. Однако после начала специальной военной операции власти с большей осторожностью проводят традиционные акции памяти. Так, в 2022 году использование георгиевской ленты и красных флагов оказалось под негласным запретом, а акцию «Бессмертный полк» переформатировали в шествие «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»).

После распада Советского Союза 9 мая в Узбекистане оставался обычным рабочим днем. Реабилитировал праздничную традицию бывший президент Ислам Каримов. 9 мая в Узбекистане считается Днем памяти и почестей.

«Сражались на стороне Гитлера»

У жителей стран Балтии сложное и противоречивое отношение ко Дню Победы, и во многом это связано с историей этих стран. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, политолог Николай Межевич.

«Великая Отечественная война и Вторая мировая война для эстонцев, латышей и литовцев проходили сложно. Значительная часть населения сражалась на стороне Советского Союза и антигитлеровской коалиции. Однако в Эстонии, например, была 20-я дивизия СС, в Латвии были 15-я и 19-я дивизия СС. Это все были добровольческие формирования при этом. В Литовской Республике дивизий СС не было, Гитлер не считал литовцев достойными черного мундира. При этом многочисленные литовские полицейские формирования сражались на стороне Гитлера», — сказал политолог.

Межевич добавил, что, спустя более 30 лет после распада Советского Союза, он может с уверенностью описать модель исторической памяти Эстонии, Латвии, Литвы, как «проигравшие в 1945 году и победившие в 1991 году».

«Представители интеллигенции этих республик говорили мне: «Это не наша победа. Мы не были победителями». Я задавал вопрос: «Тогда, наверное, это ваше поражение. Вы были на стороне Гитлера?». «Нет, мы не были на стороне Гитлера», — говорили они. Это все свидетельствует о том, что жители Прибалтики полностью пересматривают свою историю и изменяют факты», — рассказал Межевич.

Он напомнил, что в прибалтийских республиках сейчас активно сносят оставшиеся уже немногочисленные памятники ветеранам войны. Минимум раз в год устраивают марши с факелами живые эсэсовцы или их родственники.

«Быть эстонцем, латышом, литовцем и иметь своего дедушку или прадедушку эсэсовца, который воевал на стороне Гитлера, — это очень почетно, они этим очень гордятся. Ну а иметь дедушку, сражавшегося на стороне Советской армии — это большое горе, и о таком дедушке лучше не говорить», — заключил Межевич.

Власти Эстонии давно запретили демонстрацию традиционной для Дня Победы символики. Под запрет попадают георгиевская лента, советская форма и шествия с портретами ветеранов. Кроме того, в стране запрещены любые массовые мероприятия, связанные с праздником.

close Мемориальный комплекс «Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в Риге Sputnik/РИА «Новости»

В Латвии праздновать День Победы запретили лишь в 2023 году. Как и в Эстонии там называют 9 мая символом «русского мира», а итоги Великой Отечественной войны считают трагедией для прибалтийских государств. Чуть более умеренную позицию занимают в Литве. Однако в стране запрещена демонстрация советской или российской символики.

В этом году в знак протеста власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича, который отправился в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. После обе страны пояснили, что им пришлось принять такие ограничения из-за «политической чувствительности и цели полета».