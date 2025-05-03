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Президент Узбекистана подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы

Мирзиеёв заявил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
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РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе беседы Путин и Мирзиёев отметили, что Москве и Ташкенту важно принимать совместные меры для сохранения динамики текущего товарооборота, а также усиления кооперации в приоритетных отраслях экономики. Также главы государств обсудили необходимость поддержания контактов между странами.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование Дня Победы также приедет председатель КНР Си Цзиньпин. При этом представитель Кремля заявил, что торжества в Москве не сможет посетить премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее Песков рассказал об участии бойцов СВО в параде в честь 80-летия Победы.

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80 лет Победы
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