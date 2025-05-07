Встреча гостей: кто уже прибыл в Москву на День Победы и кто отказался приезжать?

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву, 7 мая 2025 года

Президент Азербайджана Алиев не прилетит в Москву на парад Победы

Число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. Некоторые из них уже прибыли в российскую столицу.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит был вынужден отменить поездку в Москву на 9 Мая, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Лаосец не приедет по причине заболевания — серьезный коронавирус . Вместо него приедет министр иностранных дел», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, стало известно об отмене визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

Гейдар Алиев — отец Ильхама Алиева, президент Азербайджана, возглавлявший страну в 1993–2003 годах. 10 мая в Азербайджане отметят 102 года со дня его рождения.

Кто уже приехал?

7 мая в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыл президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух . В Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Также в российскую столицу прибыл президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо . Путин также встретил его в Кремле.

close Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи, 7 мая 2025 года Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Кроме того, в числе прибывших премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого .

Президент Сербии Александар Вучич также успешно добрался до российской столицы, несмотря на заминку в дороге. По пути самолет Вучича совершил посадку в Баку. По одной из версий, это было вызвано необходимостью дозаправки, по другой — вопросами безопасности из-за работы систем ПВО.

Наконец, для участия в мероприятиях ко Дню Победы в Москву прилетели президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин .

Дроны или дозаправка: почему самолет Вучича сел в Баку по пути в Москву Самолет президента Сербии Александара Вучича по пути в Москву совершил вынужденную посадку... 07 мая 18:58

Кого еще ждут

К настоящему моменту известно, что на параде Победы, который пройдет на Красной площади Москвы 9 мая, ожидаются лидеры 27 стран: Абхазии; Армении; Белоруссии; Буркина-Фасо; Боснии и Герцеговины (возможно, имеется в виду лидер Республики Сербской Милорад Додик); Бразилии; Вьетнама; Венесуэлы; Гвинеи-Бисау; Египта; Зимбабве; Казахстана; КНР; Киргизии; Конго; Кубы; Монголии; Мьянмы; Палестины; Сербии; Словакии; Таджикистана; Туркмении; Узбекистана; Экваториальной Гвинеи; Эфиопии; Южной Осетии.

Индия, Индонезия, Никарагуа, КНДР и ЮАР также будут представлены делегатами высокого ранга, но не лидерами.

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Из бывших республик СССР, чьи жители принимали участие в разгроме нацисткой Германии в составе частей Красной армии, не будут присутствовать представители Украины, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза. Как и в прошлые юбилейные годы, в параде предусмотрена историческая часть, которая будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, с вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной войны. Будут и механизированные колонны исторической военной техники.