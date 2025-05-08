Путин оценил взаимоотношения с Китаем

Путин: связка РФ и КНР на международной арене является стабилизирующим фактором

Внешнеполитическая связка России и Китая на международной арене является стабилизирующим фактором. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином в Кремле, передает РИА Новости.

«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что стороны активно отстаивают формирование более справедливого и демократичного миропорядка, основанного на международных правах и центральной роли ООН на мировой арене.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина проходят в Кремле 8 мая. На данный момент стороны перешли к расширенному формату встречи с участием делегацией двух стран. Россию на встрече, в частности, представляет министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее Путин поддержал перенос заводов из Китая в Россию.