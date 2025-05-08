Путин поддержал перенос заводов из Китая в Россию

Путин высказался за перенос предприятий из Китая в РФ

Президент России Владимир Путин поддержал перенос предприятий и заводов из Китая в РФ и создание китайских предприятий в России. Его слова на сессии российско-китайских переговоров в расширенном составе приводит РИА Новости.

Также российский лидер заявил, что Москва намерена создавать комфортные условия для деятельности китайского бизнеса в стране.

«Будем подписывать обновленные межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — сообщил российский лидер.

Путин выразил убежденность в том, что новые соглашения окажут положительное влияние на формирование благоприятной деловой среды и придадут мощный импульс развитию хозяйственной кооперации двух стран.

Во время переговоров председатель КНР Си Цзиньпин также отметил, что Китай и РФ укрепляют политическое взаимодействие.

До этого Путин заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер.

Ранее Путин описал отношения России с Китаем фразой «и маотай, и водочка».