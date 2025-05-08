В Россию прибыли президенты Зимбабве и Гвинеи-Бисау на празднование 80-летия Победы

Президенты Зимбабве и Гвинеи-Бисау прибыли в РФ на празднование 80-летия Победы

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и лидер Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало прибыли в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры африканских стран планируют посетить военный парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

До этого в российскую столицу прилетел президент Республики Сербской Милорад Додик.

7 мая в РФ прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Позже он заявил, что Россия и Китай намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Однако позднее стало известно, что в Москву приедут 27 глав государств: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики.

Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, народам Грузии и Молдавии.