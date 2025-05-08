Додик прибыл в Москву

Президент Республики Сербской прибыл в Россию для участия в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что он посетит парад, который состоится 9 мая на Красной площади в столице.

Число лидеров стран, ожидаемых в Москве на День Победы, сократилось: об отмене визитов сообщили глава Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Первый из них заболел ковидом в тяжелой форме, второй не приедет из-за «внутренней повестки» своей республики. Таким образом, гостями парада Победы станут 27 глав государств, а не 29, как сообщалось ранее. Некоторые из них уже прибыли в российскую столицу. Кроме того, на московский парад по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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