Си Цзиньпин заявил об отстаивании справедливого мира вместе с Россией

Си Цзиньпин: КНР и РФ будут отстаивать справедливый мир и бороться с гегемонией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике власти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Будучи крупнейшими державами и постоянными членами Совбеза ООН, Китай и Россия будут работать вместе, чтобы отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, решительно защищать международную систему, основанную на ООН, международном праве и порядке, твердо противостоять гегемонии и «политике власти», — заявил глава КНР после прибытия в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая.

Как писало агентство Bloomberg, визит председателя КНР в Москву на парад Победы подчеркнет тесные связи Пекина с Москвой и продемонстрирует, что контакты России и США никак на них не повлияли.

9 мая на параде в Москве, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ожидается присутствие 29 глав иностранных государств. Среди приглашенных лидеров – председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также руководители многих стран бывшего СССР, которые внесли значительный вклад в победу над нацистской Германией. Кроме того, на мероприятие приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Ранее Еврокомиссия отреагировала на‎ визит Си Цзиньпина в Россию.