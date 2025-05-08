Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам стран СНГ, народам Грузии и Молдавии

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в адрес народов Грузии и Молдавии по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своих обращениях российский лидер выразил уверенность в необходимости сохранения исторической памяти, а также подчеркнул важность дружбы и взаимопомощи между народами, которые вместе пережили тяжёлые годы войны.

«Важно беречь добрые традиции, унаследованные от предыдущих поколений, и не допустить искажения общего исторического прошлого или вражды между народами, которых связывает многолетняя история», — передал слова Путина Кремль.

Кроме того, поздравления по случаю юбилея Победы направили руководителям стран СНГ, а также главам Абхазии, Южной Осетии, Израиля. Президент отметил, что в этих государствах чтят подвиги героев, которые вместе сражались с нацизмом и самоотверженно трудились в тылу.

«Наш моральный долг — хранить память о поколении победителей и не допустить попыток переписать историю или оправдать преступления нацизма и его пособников», — подчеркнул российский президент.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит на 80-летие Победы.