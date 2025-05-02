В Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу

Слова президента США Дональда Трампа о большом вкладе своей страны в победу во Второй мировой войне являются проявлением нарциссического менталитета. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

«Полагаю, что такой шаг Трампа направлен, прежде всего, на внутреннюю публику. Не секрет, что во всем быть первыми — сродни культу в Америке», — отметила Никонорова.

Сенатор добавила, что подобного рода заявления позитивно воспринимаются американцами, которые по своей природе являются нарциссами. По ее мнению, чтобы верить в сказанное, жителям США, к сожалению, не нужно подкрепление историческими фактами.

Никонорова подчеркнула, что факты таковы, что Соединенные Штаты действительно оказывали СССР «некоторую помощь». Однако доподлинно известно, что именно советский народ победил гитлеровскую Германию и освободил мир от оков нацизма, подытожила она.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее Трамп призвал не забывать, что Россия лишь «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне.