Захарова объяснила заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне

Захарова: Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой, там не знают историю

Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль своей страны во Второй мировой войне, американский народ не знает собственной истории. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — порассуждала Захарова.

По ее мнению, сегодня Соединенные Штаты находятся в глубочайшем кризисе. Речь идет не только об экономике и политике, но и о нравственности, указала представитель МИД России.

Она отметила, что американский народ не знает собственной истории. Захарова предположила, что американцы «хуже знают собственную историю, нежели географию мировую».

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.