Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова объяснила заявления Трампа о роли США во Второй мировой войне

Захарова: Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой, там не знают историю
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп гиперболизирует роль своей страны во Второй мировой войне, американский народ не знает собственной истории. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру», — порассуждала Захарова.

По ее мнению, сегодня Соединенные Штаты находятся в глубочайшем кризисе. Речь идет не только об экономике и политике, но и о нравственности, указала представитель МИД России.

Она отметила, что американский народ не знает собственной истории. Захарова предположила, что американцы «хуже знают собственную историю, нежели географию мировую».

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США сделали для победы во Второй мировой войне «намного больше других стран». Кроме того, он отметил, что никто не был близок американцам по храбрости, силе и военному мастерству.

По его словам, США выиграли как Первую, так и Вторую мировые войны. В связи с этим американский лидер провозгласил 8 мая и 11 ноября днями Победы в своей стране. Он подчеркнул, что пришло время США «снова праздновать победы».

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами