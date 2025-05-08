Си Цзиньпин рассказал о роли России и КНР во Второй мировой войне

Си Цзиньпин: народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне

Народы России и Китая совместно отстояли мир на европейском и азиатском фронтах в ходе Второй мировой войны. Об этом сказал председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на расширенной встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова передает ТАСС.

«80 с лишним лет назад народы Китая и Россия плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны и вместе отстояли мир и справедливость во всем мире», — сказал Си Цзиньпин.

До этого лидер КНР заявил, что Москва и Пекин будут вместе отстаивать правду о Второй мировой войне.

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

9 Мая Цзиньпин примет участие в параде Победы на Красной площади. Во время встречи с российским президентом он заявил, что рад присутствовать на торжествах, приуроченных к 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.