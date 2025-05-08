Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Китаем

Путин: рекордные показатели товарооборота РФ и Китая не являются пределом

Рекордные показатели товарооборота РФ и Китая не являются пределом, работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайской делегацией, передает РИА Новости.

«Правительства наших стран эффективно работают», — заявил он.

Российский лидер добавил, что стороны принимают все меры, которые позволят повысить уровень финансовой и технической независимости взаимодействия.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи заявил, что Москва и Пекин будут вместе отстаивать правду о Второй мировой войне.

Накануне самолет, на борту которого находился Си Цзиньпин, приземлился в Москве. Лидер КНР прибыл в РФ для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы.

8 мая в Кремле начались переговоры Путина и Цзиньпина. Главы государств, в частности, обменяются мнениями о ситуации в мире и обсудят развитие российско-китайских отношений.

Ранее стало известно, какие сувениры привезла китайская делегация в Кремль.