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Путин заявил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер

Путин: отношения РФ и КНР носят взаимовыгодный характер

Отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер. Соответствующее заявление сделал президент РФ РФ Владимир Путин на переговорах с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, слова российского лидера передает РИА Новости.

«‎Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество — это основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР», — сказал российский президент.

В ходе встречи с лидером КНР Путин также заявил, что будет рад посетить КНР на празднование юбилея победы над милитаристской Японией.

До этого сообщалось, что в Кремле стартовали переговоры РФ и КНР на высшем уровне.
8 мая стало известно, что главы государств обменяются мнениями о ситуации в мире, обсудят региональные дела и развитие российско-китайских отношений.

Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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