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Политолог высказался о поведении ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия

Политолог Марков: после начала перемирия обстрелов нет с обеих сторон
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Сергей Бобылев/РИА Новости

После начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия обстрелов нет с обеих сторон. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Сергей Марков.

По его словам, поведение украинской стороны странное, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляют. По факту обстрелов с обеих сторон нет», — заявил он.

Марков добавил, что за период пасхального перемирия боевые действия были прекращены на 90%. Политолог подчеркнул, что на данный момент ситуация развивается аналогичным образом.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

Незадолго до этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказывался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая.

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