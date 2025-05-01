Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая

Депутат Чепа: Зеленский боится, что парад 9 мая разрушит миф об изоляции России
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что парад Победы в Москве 9 мая разрушит миф об изоляции России в мире, поэтому Киев выступает с угрозами сорвать его. Об этом газете «Аргументы и факты» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Зеленский хочет сорвать парад в Москве … Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину», — подчеркнул он.

По словам депутата, парад четко покажет, что Россия не находится в международной изоляции.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

30 апреля депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Украина может устроить провокации на территории России на 9 мая. Парламентарий подчеркнул, что, чтобы избавиться от подобных угроз, необходимо «уничтожить» Зеленского.

Ранее журналист поставил Зеленского на место после угроз ударить по Параду Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами