Депутат Чепа: Зеленский боится, что парад 9 мая разрушит миф об изоляции России

Украинский лидер Владимир Зеленский боится, что парад Победы в Москве 9 мая разрушит миф об изоляции России в мире, поэтому Киев выступает с угрозами сорвать его. Об этом газете «Аргументы и факты» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Зеленский хочет сорвать парад в Москве … Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину», — подчеркнул он.

По словам депутата, парад четко покажет, что Россия не находится в международной изоляции.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Кроме того, Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

30 апреля депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Украина может устроить провокации на территории России на 9 мая. Парламентарий подчеркнул, что, чтобы избавиться от подобных угроз, необходимо «уничтожить» Зеленского.

Ранее журналист поставил Зеленского на место после угроз ударить по Параду Победы.