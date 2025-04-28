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Песков высказался о перспективах переговоров с Киевом

Песков: Москва не видит сигнала от Киева о готовности к прямым переговорам
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Сигнал о готовности к прямым переговорам по урегулированию конфликта должен исходить от Киева. Однако Москва пока не видит никаких действий от украинских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«От Киева... Пока мы не видим никаких действий», — сказал представитель Кремля.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя должна стать «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. По его словам, переговоры между Россией и Украиной должны состояться совсем скоро. Однако будет ли США и дальше участвовать в них, неизвестно.

Кроме того, Рубио отметил, что мирное соглашение между Москвой и Киевом не должно основываться только на доверии сторон друг к другу. По его мнению, договор должен быть построен на «фактах, действиях и реальности».

В то же время экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии прогресса в переговорном процессе между Москвой и Киевом. По его словам, к приходу к власти в США Дональда Трампа ничего не изменилось. Кулеба подчеркнул, что с точки зрения близости к прекращению огня стороны остались там же, где были осенью прошлого года.

Ранее в Германии заявили о ловушке, в которую загнал себя Зеленский.

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