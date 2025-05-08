Министр финансов США назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». Об этом пишет украинское издание The Kyiv Independent.

«Когда его спросили, считает ли он президента России Владимира Путина «военным преступником», министр финансов США Скотт Бессент ответил: «Да», — сообщает издание.

На фоне таких утверждений 7 мая украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «справедливости» атак ВСУ на Россию перед 9 Мая.

При этом Путин обращал внимание на преступления ВСУ в России. Российский президент заявлял, что все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники, которые вторглись на территорию Курской области и совершили преступления против мирных жителей, являются террористами.

Путин поручил прокуратуре совместно с другими ведомствами тщательно расследовать все преступления, совершенные украинскими военными и наемниками ВСУ в Курской области. Президент подчеркнул, что все преступники должны быть наказаны.

Ранее украинские военные осквернили могилу советских воинов в Курской области.