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Украинские военные осквернили могилу советских воинов в Курской области

МО: ВСУ осквернили могилу советских воинов в Казачьей Локне во время оккупации
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время контроля над селом Казачья Локня в Курской области военные Украины повредили братскую могилу красноармейцев, памятник советским солдатам и православный храм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что боевики ВСУ осквернили объекты культурного значения. На кадрах виден памятник, исписанный синей краской, разрушенное дореволюционное здание и храм с повреждениями от обстрелов. Также на видео запечатлена сгоревшая западная бронетехника, брошенная на улице.

«Зафиксированы факты вандализма: осквернение могил, памятников и храма. Это прямое нарушение норм международного права», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области. По его словам, ВСУ, покидая один из населенных пунктов, положили несколько десятков снарядов в одну из церквей. Российский лидер подчеркнул, что преступления украинских солдат на территории России фиксируются, власти сделают все необходимое, чтобы преступники понесли наказание.

Ранее следователи выявили новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области.

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