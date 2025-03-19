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Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области

Путин: все украинские военные в Курской области являются террористами
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники, которые вторглись на территорию Курской области и совершили преступления против мирных жителей, являются террористами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин поручил прокуратуре совместно с другими ведомствами тщательно расследовать все преступления, совершенные украинскими военными и наемниками ВСУ в Курской области. Президент подчеркнул, что все преступники должны быть наказаны.

«Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевался над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем получить справедливое наказание», — заявил президент.

19 марта Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил, что бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, вторгшегося в российский регион в августе 2024 года.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 км территории в Курской области. В частности, 13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения. Сейчас там ведутся работы по разминированию.

Ранее в Генпрокуратуре пообещали наказать всех причастных к пыткам в Курской области.

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