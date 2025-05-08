Зеленский заявил о «справедливости» атак ВСУ на Россию перед 9 Мая

Зеленский назвал справедливыми атаки дронов ВСУ по России перед Днем Победы

Массовые атаки украинских беспилотников по российским регионам в преддверии Дня Победы – это «справедливый» шаг Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Справедливо, что российское воздушное пространство теперь тоже ощущает беспокойство», — сказал он.

Накануне Минобороны России сообщило, что за сутки над регионами были уничтожены 524 БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», ликвидировали два снаряда от реактивных систем залпового огня HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.

В Кремле заявили, что Киев этими атаками демонстрирует свою склонность к террористическим действиям.

При этом бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявлял, что Часть беспилотников Вооруженных сил Украины запускаются с российской территории.

Ранее в Госдуме допустили «асимметричный ответ» на атаки БПЛА Украины.