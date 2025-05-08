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Украина захотела «негласно» соблюдать перемирие

Депутат Рады Гончаренко: Украина негласно присоединилась к перемирию
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Violeta Santos Moura/Reuters

Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — отметил он.

Как отмечается в сообщении «Страны», Украина присоединилась к перемирию «негласно».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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