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Путин раскрыл причины развития отношений с Китаем

Путин заявил, что начал развивать отношения с Китаем из-за экономического роста
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» заявил, что еще 25 лет назад заметил, что центры экономического роста смещаются в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому начал развивать сотрудничество с Китаем.

«Уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не только в Китай, но и в другие страны этого региона», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай — соседи, которые должны выстраивать добрые отношения. Путин отметил, что «кирпичик за кирпичиком» страны построили не новую Китайскую стену, а общий фундамент взаимодействия.

До этого в МИД КНР заявили, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества.

Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 7 — 10 мая. Во время поездки он обсудит с российским лидером вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее в Китае заявили о планах продвижения правильного взгляда на историю Второй мировой войны.

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