В Кремле разъяснили, остается ли в силе инициатива Путина о перемирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение российского лидера о трехдневном перемирии на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается в силе.

«Да, это инициатива российской стороны, президента Путина. Она остается в силе», — отметил Песков.

Накануне представитель Кремля заявил, что «инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна». По его словам, «соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим». Он также отметил, что Вооруженные силы РФ прекратят огонь, но в случае, если взаимности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет, Россия даст ответ на удары по своим позициям.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. 3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее в Кремле заявили о желании Украины продолжать боевые действия.