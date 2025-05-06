В Кремле заявили о желании Украины продолжать боевые действия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины продолжают демонстрировать позицию, которая ориентирована на продолжение войны.

Представитель Кремля отметил, что украинские войска продолжают попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры.

«Слава богу эффективная система противовоздушной обороны работает, и здесь наши военные делают славную работу. Разумеется, инициатива президента [России Владимира] Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим, однако позиция РФ заключается в том, что огонь будет прекращен в случае взаимности со стороны Украины. Песков подчеркнул, что на попытки нанесения ударов по российским объектам сразу же будет даваться адекватный ответ.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее Трамп оценил предложенное Путиным трехдневное перемирие на Украине.