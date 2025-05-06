В Кремле назвали актуальной инициативу Путина по перемирию

Песков назвал актуальной инициативу Путина по перемирию на три дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива российского лидера Владимира Путина по трехдневному перемирию на дни празднования Победы в Великой Отечественной войне является актуальной.

«Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна. И соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим», — заявил Песков.

По его словам, огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет, Россия даст ответ на удары по своим позициям.

Он добавил, что в Кремле не слышали от Киева ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому перемирию.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Ранее военный эксперт заявил об эскалации на линии боевого соприкосновения.